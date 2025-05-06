Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

146 Juta Warga RI Pakai Pinjol, Risiko dan Literasi Jadi Sorotan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |19:47 WIB
146 Juta Warga RI Pakai Pinjol, Risiko dan Literasi Jadi Sorotan
146 Juta Warga RI Pakai Pinjol. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 146,5 juta orang telah melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman daring (pinjol) per Januari 2025. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menyampaikan bahwa sepanjang Januari 2025, industri pinjaman daring berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp27,86 triliun, dengan nilai outstanding loan mencapai Rp78,5 triliun.

Pertumbuhan ini juga diiringi dengan membaiknya kualitas kredit. Tingkat wanprestasi atau kredit macet agregat di atas 90 hari (TWP90) di platform Pindar berhasil ditekan ke level 2,52% pada Januari 2025, membaik dibanding 2,60% pada Desember 2024.

“Per Januari 2025, TWP90 di Pindar berhasil ditekan ke level 2,52%, membaik dari pencapaian Desember 2024 sebesar 2,60%,” ujar Entjik, Selasa (6/5/2025).

Entjik menambahkan, seiring meningkatnya jumlah peminjam, AFPI terus mendorong peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program literasi yang menyasar beragam elemen masyarakat, mulai dari UMKM dan komunitas, civitas academica, hingga media massa.

 

Halaman:
1 2
