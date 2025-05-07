Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Cicilan Pinjol Bisa Dicicil? Ini Faktanya

Ameiliani Putri , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |22:03 WIB
Apakah Cicilan Pinjol Bisa Dicicil? Ini Faktanya
Apakah Cicilan Pinjol Bisa Dicicil? Ini Faktanya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah cicilan pinjol bisa dicicil? Ini fakta menarik yang harus diketahui sebelum meminjam. Apalagi, pinjaman online (pinjol) kini menjadi salah satu solusi keuangan cepat yang digemari masyarakat.

Apakah cicilan pinjol bisa dicicil kembali atau diperpanjang? Jawabannya tergantung pada kebijakan masing-masing penyedia pinjol dan status legalitasnya di bawah pengawasan OJK.

Mengutip data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), di pinjol, waktu pinjaman sangat terbatas dan mesti dibayarkan sekaligus, tidak bisa dicicil. Apabila terlambat bayar, akan dikenakan denda yang tinggi.

Berbeda dengan Peer to Peer (P2P) Lending atau fintech pendanaan bersama, waktu pinjaman dimulai dari 30 hari hingga 12 bulan. Nominalnya pun jelas.

Untuk pinjol, pinjaman lebih bersifat pribadi. Artinya, orang yang melakukan pinjaman di pinjol biasanya karena terdesak kebutuhan mendadak dan tidak memiliki tabungan.

Sedangkan pada fintech pendanaan bersama, pinjaman lebih condong ke bisnis sebagai modal usaha.

 

Halaman:
1 2
