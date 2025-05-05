Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan PNS Lewat Aplikasi Andal PT Taspen

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |14:02 WIB
Cara Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan PNS Lewat Aplikasi Andal PT Taspen (Foto: Freepik)
JAKARTA – Cara pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS lewat aplikasi andal PT Taspen, pada bulan Juni 2025. Pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam meringankan tekanan ekonomi para pensiunan, terutama saat menjelang tahun ajaran yang baru. 

Agar proses pencairan bisa berlangsung lancar, PT Taspen telah membuat aplikasi resmi yang dinamakan Andal by Taspen. Dengan menggunakan aplikasi ini, para pensiunan dapat melakukan autentikasi secara online tanpa harus mendatangi kantor pelayanan. Proses autentikasi ini sangat penting agar dapat dipastikan bahwa pensiunan yang bersangkutan masih layak mendapatkan pembayaran pensiun.

Langkah-Langkah Autentikasi di Aplikasi Andal:

1. Unduh Aplikasi Andal

Aplikasi ini bisa ditemukan di Google Play Store untuk pengguna Android dan di App Store untuk pengguna iOS. Pastikan aplikasi yang diunduh adalah resmi dari PT Taspen.

2. Masuk ke Menu Autentikasi

Setelah membuka aplikasi, pilih menu “Autentikasi” yang tersedia di tampilan utama.

3. Isi Data Identitas

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Taspen (NOTAS), atau nomor yang tertera pada Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

 

