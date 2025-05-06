Advertisement
HOT ISSUE

Cara Klaim Saldo DANA Kaget dari Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp400.000 Hari Ini

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |22:05 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Kaget dari Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp400.000 Hari Ini
Cara Klaim Saldo DANA Kaget dari Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp400.000 Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Cara klaim saldo DANA Kaget dari aplikasi penghasil uang hingga Rp400.000 hari ini menarik disimak. Pengguna aplikasi penghasil uang seperti Fizzo Novel dapat dengan mudah mencairkan saldo mereka ke dompet digital DANA.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (6/5/2025), Okezone telah merangkum cara mengklaim saldo DANA Kaget melalui aplikasi penghasil uang.

Fizzo Novel adalah aplikasi baca digital yang memungkinkan pengguna terdaftar membaca novel dari berbagai genre. Di sisi lain, pengguna tidak hanya bisa mendapatkan uang dengan membaca novel, tetapi juga melalui aktivitas seperti menjadi penulis, log in harian, serta mengirim kode undangan kepada pengguna lain.

Berikut ini cara klaim saldo melalui aplikasi penghasil uang Fizzo Novel:

1. Menjadi Penulis

Tidak hanya membaca novel, pengguna juga bisa mendapatkan koin dengan menjadi penulis di aplikasi Fizzo Novel. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka aplikasi Fizzo Novel dan klik menu “Profil”

- Gulir ke bagian bawah layar dan pilih opsi “Menjadi Penulis”

- Bacalah syarat dan ketentuan yang berlaku

- Daftarkan diri sebagai penulis

2. Log in Harian

Fitur ini merupakan cara utama untuk mendapatkan saldo dari aplikasi Fizzo Novel. Pengguna cukup membuka aplikasi setiap hari untuk mengumpulkan koin. Nantinya akan muncul pop-up yang mencatat kehadiran pengguna.

3. Menggunakan Kode Undangan

Pengguna juga dapat memperoleh poin tambahan dengan membagikan kode referal kepada pengguna baru. Berikut caranya:

- Buka aplikasi Fizzo Novel

- Klik “Mulai” pada bagian “Undang Teman”

- Salin lalu bagikan tautan undangan ke media sosial atau komunitas

- Semakin banyak pengguna baru yang mengunduh aplikasi melalui tautan tersebut, semakin banyak poin yang diperoleh

 

Halaman:
1 2

