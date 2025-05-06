Ini Cara Praktis Transfer GoPay ke DANA Terbaru

JAKARTA – Cara transfer GoPay ke DANA penting diketahui oleh para penggunanya. Pastikan nama dan nomor tujuan sesuai agar tidak salah kirim. Beberapa akun DANA juga perlu di-upgrade ke akun premium untuk bisa menerima transfer dari bank.

Biaya transfer GoPay ke DANA adalah Rp1.000 per transaksi. Minimal nominal transfer adalah Rp20.000, dan biaya admin tetap Rp1.000, bahkan jika transfer mencapai Rp10 juta. Sementara itu, biaya admin GoPay ke bank sekitar Rp2.500 per transaksi.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (6/5/2025), Okezone telah merangkum cara transfer GoPay ke DANA sebagai berikut:

Cara Transfer GoPay ke DANA

1. Buka aplikasi Gojek.

Pastikan akun GoPay sudah di-upgrade ke GoPay Plus (karena hanya akun Plus yang bisa melakukan transfer ke bank).

2. Pilih menu "Bayar", lalu pilih "Ke Rekening Bank".

3. Masukkan bank tujuan.

Pilih salah satu dari:

- Bank CIMB Niaga

- Bank Permata

(sesuai dengan kode virtual account DANA yang akan digunakan)

4. Masukkan nomor rekening tujuan.

Gunakan format virtual account DANA berikut:

- Jika memilih CIMB Niaga: 8059 + Nomor HP akun DANA

- Jika memilih Permata: 8528 + Nomor HP akun DANA

Pastikan nomor HP sesuai dengan yang terdaftar di akun DANA.