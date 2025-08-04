Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Top Up Saldo Gopay Error, Saldo Tak Masuk Padahal Transaksi Berhasil

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |19:29 WIB
Top Up Saldo Gopay Error, Saldo Tak Masuk Padahal Transaksi Berhasil
Keluhan ini pun disampaikan masyarakat di platform media sosial X, (foto :Okezone.com/Gojek)
JAKARTA - Proses top up saldo dompet digital alias e-wallet Gopay alami gangguan. Keluhan ini pun disampaikan masyarakat di platform media sosial X, 

Pantauan MNC Portal, Senin (4/8/2025), keluhan netizen sudah ramai diutarakan pada siang hingga sore hari. Banyak netizen yang mengeluh ketika saldo dalam akun e-wallet tidak bertambah, meskipun telah muncul notifikasi transaksi berhasil.

"Ada yang gopay -nya eror gaaa? Kok dari sore tadi ga bisa deh buat top up," tulis akun X @ekaaasthetic.

Warganet lain dengan akun X @moonieee_me, mengaku telah mendapatkan notifikasi bahwa top up saldo gopay telah berhasil. Namun ketika digunakan untuk transaksi gagal dilakukan karena jumlah saldo di Gopay belum terupdate.

Gopay

"Aku top up gopay tadi dari BCA, terus masuk sih. Tapi ga bisa digunain, kayak pas mau payment, saldonya sisa sedikit, jadi kayak masuk tapi gak ke update," katanya.

Tidak hanya itu, errornya layanan gopay ini juga dikeluhkan banyak netizen. Salah seorang pengguna X @ismaliawithu misalnya, mengaku terganggu dengan layanan gopay yang eror karena bertepatan pada jam makan siang. Top up saldo yang dilakukan itu baru berhasil pada sore hari.

"Akhirnya sudah bisa gopay ku, udah masuk dan qris yang tadi gagal kembali ke saldo ku. Tapi jadi telah makan siang gara-gara ga bisa bayar," cuitnya.

 

