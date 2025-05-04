Begini Cara Mudah Pinjam Uang di Aplikasi DANA

Begini Cara Mudah Pinjam Uang di Aplikasi DANA. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Begini cara mudah pinjam uang di aplikasi DANA. Sebelum memutuskan untuk meminjam uang di DANA, masyarakat perlu memperhatikan ketentuan dalam peminjaman, seperti keterlambatan pembayaran yang dapat dikenakan denda harian.

DANA Cicil merupakan fitur pinjaman digital yang disediakan oleh aplikasi DANA, memungkinkan pengguna akun DANA Premium untuk mengajukan pinjaman uang tunai dengan sistem cicilan tetap. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan DANA dan pastikan selalu menggunakan aplikasi resmi.

Dilansir dari berbagai sumber pada MInggu (4/5/2025), Okezone telah merangkum cara pinjam uang di aplikasi DANA, sebagai berikut.

Cara Pinjam Uang di Aplikasi DANA

1. Pastikan Anda telah login ke akun DANA Premium.

2. Pilih menu "DANA Cicil", temukan di halaman utama aplikasi.

3. Ajukan akses fitur, isi data diri, dan unggah dokumen yang diminta.

4. Tunggu persetujuan, proses verifikasi biasanya memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam.

5. Pilih jumlah dan tenor pinjaman, setelah disetujui, pilih nominal pinjaman (Rp500.000 – Rp8.000.000) dan tenor cicilan (3, 6, atau 12 bulan).

6. Dana akan langsung masuk ke saldo DANA Anda.