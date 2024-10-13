IHSG Pekan Depan Dibayangi 3 Sentimen Pasar

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan pada 14-18 Oktober 2024 akan dibayangi tiga sentimen pasar.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas ( IPOT ), Dimas Krisna Ramadhani mengatakan, sentimen pertama adalah RDG Bank Indonesia, dimana pada Rabu nanti BI akan mengumumkan tingkat suku bunga acuannya dan berdasarkan konsensusnya BI Rate diperkirakan akan kembali turun sebesar 25 basis poin ke level 5,75 persen.

“Keputusan ini sejalan dengan kebijakan yang dijalankan bank sentral global lainnya yang mulai menurunkan suku bunga acuannya seiring dengan tren penurunan inflasi yang terjadi,” kata Dimas dalam risetnya, Minggu (13/10/2024).

Sebagai referensi, menurut Dimas, Indonesia konsisten mengalami disinflasi sejak Maret tahun ini. Hal ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang terus turun. Sebagai langkah antisipatif, BI menjalankan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuannya demi memompa roda ekonomi.

Kedua, sentimen penjualan ritel bulanan AS (September), dimana data ini menggambarkan daya beli masyarakat di AS dan menjadi perhatian bagi pelaku pasar seiring dengan kekhawatiran terhadap perlambatan kondisi ekonomi disana.