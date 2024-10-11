IHSG Ditutup Menguat 0,54% ke Level 7.520

, Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |16:35 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ditutup menguat 40,52 poin atau 0,54% ke level 7.520 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Jumat (11/10/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 323 saham menguat, 228 saham melemah dan 244 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,6 triliun dari 17,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,54 persen ke 933,756, indeks JII menguat 0,85 persen ke 521,716, indeks IDX30 menguat 0,29 persen ke 480,132 dan indeks MNC36 menguat 0,41 persen ke 366,254.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona hijau yaitu energi 0,71 persen, barang baku 1,62 persen, industri 0,6 persen, konsumer non siklikal 0,23 persen, konsumer siklikal 0,43 persen, kesehatan 1,42 persen, finansial 0,21 persen, properti 3,07 persen, teknologi 0,45 persen, infrastruktur 1,06 persen, transportasi 0,53 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) naik 17,50 persen ke Rp94, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) naik 13,85 persen ke Rp148 dan saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) naik 13,56 persen ke Rp67.