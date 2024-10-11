IHSG Akhir Pekan Dibuka Melesat ke 7.520

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (11/10/2024). IHSG hari ini dibuka naik ke level 7.520.

Dalam semenit berjalan, indeks masih naik 0,47% ke 7.515,34. Total 210 saham menguat, 95 melemah, dan 636 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp338,2 miliar, dari volume 729,2 juta saham.

LQ45 naik 0,61% ke 934,43, JII melesat 0,55% ke 520,19, IDX30 tumbuh 0,60% ke 481,63, dan MNC36 melesat 0,66% ke 367,17.

Sebagian besar sektor indeks berada di zona hijau dipimpin oleh properti dan infrastruktur. Sementara sektor yang turun hanya konsumer nonsiklikal.