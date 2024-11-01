IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.573 di Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan akhir pekan, Jumat (1/11/2024). IHSG hari ini koreksi ke level 7.573,79. Semenit berjalan IHSG masih turun 0,27% ke 7.553,23.

Total 182 saham menguat, 215 melemah, dan 544 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp741 miliar, dari volume 1,13 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung turun seperti LQ45 turun 0,24% ke 919,23, JII koreksi 0,16% ke 522,57, IDX30 anjlok 0,20% ke 472,99, dan MNC36 merosot 0,23% ke 361,09.

Sektor indeks bergerak variatif. Barisan yang turun meliputi konsumer nonsiklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan kesehatan. Sementara yang tumbuh yakni teknologi, properti, konsumer siklikal, energi, dan properti.