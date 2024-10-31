IHSG Ditutup Menguat Tipis 0,06% ke Level 7.574

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 0,06% atau 4,16 poin ke level 7.574 pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (31/10/2024).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 21,32 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp13,14 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,38 juta kali. Adapun, sebanyak 294 saham harganya terkoreksi, 285 saham harganya naik dan 208 saham lainnya stagnan.

Sektor kesehatan menguat 2,11 persen, sektor energi naik 1,31 persen, sektor teknologi naik 0,67 persen, sektor properti naik 0,49 persen, sektor industri naik 0,59 persen, sektor non siklikal naik 0,39 persen, sektor siklikal naik 0,27 persen, sektor keuangan naik 0,32 persen, dan sektor transportasi naik 0,19 persen.

Sedangkan sektor infrastruktur melemah 0,16 persen dan sektor bahan baku turun 0,12 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) naik 34,21 persen ke Rp204, PT Sekar Laut Tbk (SKLT) naik 34,12 persen ke Rp228 dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 34,03 persen ke Rp193.