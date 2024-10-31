Sempat Koreksi, IHSG Menguat Tipis ke 7.574

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini sempat dibuka koreksi pada perdagangan Kamis (31/10/2024). IHSG pagi ini melemah ke level 7.569,72.

Namun tak bertahan lama, beberapa detik awal IHSG rebound menguat 0,06% ke 7.574,40 dalam semenit pertama.

Total 161 saham menguat, 109 melemah, dan 671 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp319,7 miliar, dari volume 614,9 juta saham.

Sejumlah indeks pendukung tumbuh seperti LQ45 naik 0,02% ke 924,83, JII koreksi 0,13% ke 527,02, IDX30 naik 0,07% ke476,57, dan MNC36 melesat 0,09% ke 363,57.

Tiga saham yang memuncaki top losers adalah PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) turun 7,06% ke Rp79, PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD) merosot 5,74% di Rp575, dan PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) anjlok 5,51% ke Rp240.