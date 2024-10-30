Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 7.573

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |09:53 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 7.573
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (30/10/2024). IHSG pagi ini dibuka melemah 0,43% ke level 7.573.

Pada semenit awal IHSG bergerak terus melemah 0,39% ke 7.576, dengan 161 saham di zona hijau, 108218 melemah, dan 228 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp683 miliar, dengan volume 639 juta saham.

Indeks LQ45 melemah 0,72% ke 923,352, indeks JII melemah 0,14% ke 527,911, indeks MNC36 melemah 0,72% ke 362,235, dan IDX30 melemah 0,8% ke 474,745.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah pagi ini yaitu energi 0,22%, industri 0,38%, konsumer non siklikal 0,55%, kesehatan 0,61%, keuangan 0,61%, properti 0,15%.

