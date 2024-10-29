IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.625

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 7.625 pada pagi ini Selasa (29/10/2024).

Berjalan satu menit pertama, IHSG masih turun 0,11 persen ke 7.626,59.

Total 197 saham menguat, 129 melemah, dan 615 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp363,5 miliar, dari volume 520,3 juta saham.

Sejumlah indeks pendukung bergerak variatif, seperti LQ45 turun, JII naik, IDX30 merosot, dan MNC36 tumbuh di bawah 1 persen.

Dua sektor pemberat indeks datang dari industri, dan keuangan. Sementara mayoritas sektor berada di zona hijau.