MARKET UPDATE

IHSG Makin Anjlok ke Level 7.540 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |12:18 WIB
IHSG Makin Anjlok ke Level 7.540 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)




JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semakin anjlok dan parkir di zona merah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (30/10/2024). IHSG siang ini turun 0,87% atau 66,13 poin ke level 7.540.

Jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,07 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,69 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 735.129 kali. Adapun, sebanyak 354 saham harganya terkoreksi, 180 saham harganya naik dan 236 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur menjadi satu-satunya sektor yang menguat dengan naik sebesar 0,11%. Sedangkan sektor lainnya terkoreksi dengan sektor teknologi turun 1,45%, sektor non siklikal turun 1,06%, sektor keuangan turun 0,94%, sektor bahan baku turun 0,53%, sektor kesehatan turun 0,45%, sektor industri turun 0,44%, sektor properti turun 0,26%, sektor siklikal turun 0,27%, sektor transportasi turun 0,16% dan sektor energi turun 0,03%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 1,12% ke level 919, indeks IDX30 turun 1,21% ke level 472, indeks MNC36 turun 1,06% ke level 360, serta indeks JII turun 0,79% ke level 524.

