IHSG Menguat Tipis ke Level 7.501

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat tipis pada perdagangan Kamis (10/10/2024. IHSG hari ini dibuka menguat ke level 7.501,87.

Dalam semenit berjalan, indeks masih bertahan hijau 0,08% ke 7.507,00. Total 61 saham menguat, 44 melemah, dan 836 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp98,93 miliar, dari volume 83,15 juta saham.

LQ45 naik 0,03% ke 931,41, JII melesat 0,17% ke 519,90, IDX30 tumbuh 0,06% ke 479,80, dan MNC36 melesat 0,06% ke 365,52.

Sebagian besar sektor indeks berada di zona hijau dengan kenaikan di bawah 1%. Sementara sektor yang turun hanya transportasi dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 11,34% ke Rp550, PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) menguat 8,79% ke Rp198, dan PT Natura City Developments Tbk (CITY) melesat 7,61% ke Rp99.