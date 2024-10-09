IHSG Ditutup Melemah 0,74% ke 7.501

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 55,85 poin atau 0,74% ke level 7.501,28 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Rabu (9/10/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 237 saham menguat, 334 saham melemah dan 228 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,7 triliun dari 34,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,66 persen ke 933,091, indeks JII melemah 0,73 persen ke 519,542, indeks IDX30 melemah 0,61 persen ke 481,025 dan indeks MNC36 melemah 0,62 persen ke 366,669.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi 0,63 persen, barang baku 0,66 persen, industri 0,53 persen, konsumer non siklikal 0,37 persen, konsumer siklikal 0,31 persen, finansial 0,52 persen, properti 0,7 persen, teknologi 0,72 persen, transportasi 0,53 persen.

Kemudian sektoral yang menguat hanya ada kesehatan 0,13 persen dan infrastruktur 0,17 persen.