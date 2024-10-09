IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.556

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (9/10/2024). IHSG hari ini koreksi ke level 7.556.

Dalam semenit berjalan, indeks langsung rebound 0,10% ke 7.564,81. Total 80 saham menguat, 72 melemah, dan 789 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal menyentuh Rp201,7 miliar, dari volume 89,59 juta saham.

Sederet indeks pendukung seperti LQ45, IDX30, JII hingga MNC36 kompak di zona hijau. Sementara sektor yang menguat seperti infrastruktur, properti, transportasi, dan kesehatan.