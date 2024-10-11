Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,59% pada Level 7.524

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |12:00 WIB
IHSG sesi I hari ini.
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,59% atau 44,33 poin ke level 7.524 pada perdagangan sesi pertama Jumat (11/10/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,57 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,03 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 567.782 kali. Adapun, sebanyak 324 saham harganya naik, 211 saham harganya turun dan 241 saham lain harganya stagnan.

Seluruh sektor berada di zona hijau dengan sektor properti memimpin dan naik sebesar 3,04 persen, disusul sektor infrastruktur yang naik 1,39 persen, sektor bahan baku naik 1,25 persen, sektor energi naik 0,88 persen, sektor siklikal naik 0,73 persen, sektor transportasi naik 0,66 persen, sektor industri naik 0,51 persen, sektor kesehatan naik 0,45 persen, sektor non siklikal naik 0,39 persen, sektor keuangan naik 0,18 persen dan sektor teknologi naik 0,04 persen.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,54 persen ke level 933, indeks MNC36 naik 0,44 persen ke level 366, indeks IDX30 naik 0,26 persen ke level 480, serta indeks JII naik 0,67 persen ke level 520.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) naik 21,25 persen ke Rp97, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) naik 18,46 persen ke Rp154, dan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) naik 13,33 persen ke Rp238.

