Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Indonesia Bisa Turun Kasta Setara Filipina Imbas MSCI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |17:29 WIB
Saham Indonesia Bisa Turun Kasta Setara Filipina Imbas MSCI
Saham Indonesia Bisa Turun Kasta Setara Filipina Imbas MSCI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan bahwa penyedia indeks pasar saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengancam akan menurunkan peringkat pasar modal Indonesia dari kategori emerging market menjadi frontier market apabila kebutuhan data yang diminta tidak terpenuhi hingga Mei 2026.

Jika diturunkan, Indonesia akan sejajar dengan Vietnam dan Filipina, sementara saat ini Indonesia masih berada dalam kelompok emerging market bersama Malaysia.

"Kalau data yang diharapkan enggak terpenuhi sampai Mei 2026, mereka akan menurunkan peringkat kita dari emerging market ke frontier market, kita sejajar dengan Vietnam dan Filipina. Saat ini Indonesia masih berada di emerging market sama dengan Malaysia," ujarnya saat ditemui di gedung BEI, Rabu (28/1/2026).

Iman menjelaskan, MSCI telah melakukan konsultasi sejak akhir 2025 kepada seluruh konstituennya terkait perubahan metodologi perhitungan free float, termasuk pengenalan kategori corporate dan others dalam struktur kepemilikan saham.

Namun, otoritas pasar modal Indonesia, BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), selama ini menggunakan data KSEI yang menggabungkan kepemilikan saham di bawah dan di atas 5 persen.

"Data KSEI itu mencampurkan antara yang di bawah 5 persen dan di atas 5 persen. Itu yang selama ini dipakai," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198116/ihsg-HhmM_large.jpg
Diwarnai Trading Halt, IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 7,35% ke 8.320 Imbas MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198054/ihsg-XrlK_large.jpg
IHSG Sesi I Makin Melemah, Anjlok 7,34% ke 8.321
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198051/bei-06zP_large.jpg
MSCI Bekukan Indeks Saham RI, BEI Tegaskan Transparansi dan Kredibilitas Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198043/ihsg_melemah-bNJl_large.jpg
Intip Pergerakan Saham Konglomerat Usai Pengumuman MSCI, Ada yang Anjlok 14%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198021/ihsg_melemah-j4nV_large.jpg
IHSG Anjlok Usai MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Buka-bukaan Data Kepemilikan Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/622/3197853/boy_thohir-SIcK_large.png
Boy Thohir Borong 10 Juta Lembar Saham Indosat (ISAT)
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement