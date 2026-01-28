Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Pergerakan Saham Konglomerat Usai Pengumuman MSCI, Ada yang Anjlok 14%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |11:33 WIB
Intip Pergerakan Saham Konglomerat Usai Pengumuman MSCI, Ada yang Anjlok 14%
Intip Pergerakan Saham Konglomerat Usai Pengumuman MSCI, Ada yang Anjlok 14% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai perubahan metodologi penghitungan porsi saham public alias free float di pasar saham domestik menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sempat tertekan hingga 7% pada awal perdagangan, dan pada pukul 09.57 WIB terkoreksi 5,28% pada posisi 8.506,45.

Tekanan tersebut muncul lantaran MSCI membekukan sementara rebalancing indeks di pasar saham Indonesia, hingga otoritas terkait menemukan menjamin mekanisme free float di Tanah Air.

Keputusan MSCI ini berlaku efektif segera dan mencakup seluruh perubahan indeks, baik yang berasal dari peninjauan indeks maupun aksi korporasi.

Imbas dari kabar tersebut, saham emiten yang terafiliasi dengan para taipan di Tanah Air terkoreksi, bahkan beberapa mencatatkan penurunan lebih dari 10%.

Saham milik Keluarga Bakrie misalnya, yang kompak tertekan seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) terkoreksi 14,53% hingga pukul 10.10 WIB, dan kontraktornya PT Darma Henwa Tbk (DEWA) yang turun 13,43%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198021/ihsg_melemah-j4nV_large.jpg
IHSG Anjlok Usai MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Buka-bukaan Data Kepemilikan Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/622/3197853/boy_thohir-SIcK_large.png
Boy Thohir Borong 10 Juta Lembar Saham Indosat (ISAT)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/278/3197676/ihsg_ditutup_menguat-aJyF_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.975 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/278/3197121/ihsg-M2Yv_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.951, Saham UANG-PTRO Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/278/3197039/ihsg_dibuka_menguat-Epi5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 8.894
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/278/3196904/ihsg-Ivhq_large.jpg
353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement