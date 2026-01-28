Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Merosot, OJK dan BEI Diminta Segera Koordinasi dengan MSCI

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |10:26 WIB
IHSG Merosot, OJK dan BEI Diminta Segera Koordinasi dengan MSCI
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 6,53% ke level 8.393,51. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diminta segera berkoordinasi dengan pengelola indeks global MSCI. Hal ini menyusul penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 6,53% ke level 8.393,51 pada perdagangan pagi ini, pasca pengumuman MSCI.

Menurut Senior Market Analyst Mirae Asset, Nafan Aji Gusta Utama, sentimen negatif ini perlu diredam oleh BEI dan OJK. Sebab, sebelum pengumuman MSCI tadi malam, laju indeks saham sedang dalam kondisi uptrend.

Menurut Nafan, ada perbedaan standar kualifikasi setelah MSCI menyelesaikan konsultasi mengenai penilaian free float saham Indonesia.

Dalam proses itu, sebagian pelaku pasar global mendukung penggunaan laporan Monthly Holding Composition dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai referensi tambahan. Namun, mayoritas investor justru menyampaikan kekhawatiran serius atas klasifikasi pemegang saham dalam data KSEI.

"Menurut saya, mungkin belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan MSCI. Karena misal, standar MSCI dan KSEI itu agak berbeda. Jadi ya, kalau terjadi perbedaan, investor butuh transparansi. Investor global juga menuntut transparansi," ujarnya saat dihubungi Okezone.com, Rabu (28/1/2026).

Oleh karena itu, wajar saja bila MSCI menerapkan semacam pembekuan sementara terhadap sejumlah perubahan indeks. Pengumuman ini pun menyebabkan capital outflow hingga puluhan triliun rupiah.

"Jadi kalau kita ingin ke depan market kondusif, kita lihat market akan kondusif, perlu adanya koordinasi antara BEI, OJK, maupun juga MSCI. Karena MSCI juga berkoordinasi dengan IDX, diharapkan sentimen negatif bisa diredam," ujarnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu pagi ini, Rabu (28/1/2026), dan terpantau mengalami koreksi tajam sebesar 6,53% ke level 8.393.

 

