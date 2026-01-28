Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Makin Melemah, Anjlok 7,34% ke 8.321

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |12:25 WIB
IHSG Sesi I Makin Melemah, Anjlok 7,34% ke 8.321
IHSG Sesi I Makin Melemah, Anjlok 7,34% ke 8.321 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 7,34 persen ke 8.321,22 pada sesi I perdagangan Rabu (28/1/2026).

Total volume transaksi tercatat 40 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp30 triliun. Sebanyak 32 saham menguat, 800 saham melemah, dan 126 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 turun 6,77 persen, IDX30 turun 5,42 persen, MNC36 turun 5,93 persen, serta indeks JII turun 9,14 persen

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral semua kompak di zona merah seperti konsumer non siklikal, infrastruktur, teknologi,industri, energi, konsumer siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri dan kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR), PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM), dan PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO).

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA), PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS).
 

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
