HOME FINANCE MARKET UPDATE

Diwarnai Trading Halt, IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 7,35% ke 8.320 Imbas MSCI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:18 WIB
Diwarnai Trading Halt, IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 7,35% ke 8.320 Imbas MSCI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 659,67 poin atau 7,35 persen ke level 8.320,56 setelah sempat mengalami trading halt karena anjlok 8 persen pada perdagangan hari ini imbas pengumuman MSCI. Khusus pada perdagangan hari ini, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 8.596 dan terendah di level 8.187.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (28/1/2026), terdapat 41 saham menguat, 787 saham melemah dan 130 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp45,2 triliun dari 57,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 7,26 persen ke 812, indeks JII turun 8,78 persen ke 561, indeks IDX30 turun 5,93 persen ke 417 dan indeks MNC36 turun 6,45 persen ke 328.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, teknologi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) naik 34,04 persen ke Rp252, PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) naik 24,80 persen ke Rp780, dan saham PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) naik 24,74 persen ke Rp1.790.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) turun 15 persen ke Rp3.060, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) turun 15 persen ke Rp1.445 dan PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS) turun 15 persen di Rp595.
 

(Dani Jumadil Akhir)

