Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Dapat Rp50 Ribu per Hari

JAKARTA - Cara dapat Rp50 ribu sehari dari aplikasi untuk menghasilkan uang Jakarta. Cara mendapatkan Rp50 ribu sehari dari aplikasi untuk menghasilkan uang.

Aplikasi ini memberikan penggunanya bonus tambahan hingga Rp50 ribu setelah menyelesaikan berbagai tugas. Setiap proyek memiliki peran dan misi yang berbeda. Setiap kali pengguna menyelesaikan tugas, mereka mendapatkan poin.

Lihat cara mendapatkan Rp50 ribu setiap hari dari aplikasi berikut untuk mendapatkan uang, seperti Google Opinion Rewards Program ini memungkinkan pengguna memperoleh uang setelah menyelesaikan survei. Survei diberikan dengan informasi dan tanggapan yang dapat diselesaikan dalam 5-10 menit per survei. Uang yang bisa diperoleh pengguna berkisar Rp10-50 ribu per hari. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-wallet kredit Google Play, PayPal. Kalau jumlahnya kecil sudah mencapai Rp100 ribu, uangnya bisa dibayarkan.

ClipClaps Aplikasi ini memiliki banyak fungsi seperti menonton video, bermain game, meminta pertemanan, dan bekerja setiap hari. Pengerjaan pengerjaan program ini akan memakan waktu 1-2 jam per hari, tergantung konten video yang dilihat. Pengguna bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp50-Rp100 ribu per hari. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-wallet PayPal, Dana dan OVO. Kalau pinjaman kecil sudah mencapai Rp150 ribu toman, uangnya bisa dilunasi.

Cashzine adalah aplikasi yang mirip dengan BuzzBreak. Aplikasi ini memberi pengguna bahan bacaan seperti berita populer dan artikel menarik untuk mengumpulkan buku yang dapat diunduh. Cashzine juga menawarkan penawaran harian di mana pengguna bisa mendapatkan saldo tambahan. Proses ini memakan waktu 1-2 jam per hari. Pengguna bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp50-100 ribu per hari. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-mobile PayPal atau transfer bank. Kalau jumlahnya kecil sudah mencapai Rp100 ribu, uangnya bisa dibayarkan.