Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembangunan Pelabuhan Patimban Sudah Bisa Turunkan Biaya Logistik?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |20:03 WIB
Pembangunan Pelabuhan Patimban Sudah Bisa Turunkan Biaya Logistik?
Pelabuhan Patimban Sudah Bisa Turunkan Biaya Logistik? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Pelabuhan Patimban sudah dilakukan. Pelabuhan Patimban akan menjadi bagian penting dari upaya penurunan biaya logistik.

Namun, sampai saat ini Pelabuhan Patimban dinilai masih belum mampu mendorong tercapainya penurunan biaya logistik untuk Indonesia atau khususnya wilayah sekitar pelabuhan tersebut.

"Patimban itu, lokasinya kurang layak untuk dijadikan pelabuhan laut. Karena Pelabuhan Patimban itu berada di wilayah muara Sungai Cipunagara, yaitu salah satu sungai besar di wilayah Jawa Barat. Kenapa? Dengan panjang 147 kilometer dan melewati beberapa kota, dipastikan endapan yang masuk ke perairan Patimban akan banyak. Bisa berupa lumpur atau sampah. Dan ini jumlahnya besar. Apalagi masih ada beberapa muara sungai kecil yang juga membawa dampak endapan pendangkalan. Sehingga akan cepat terjadi sedimentasi di perairan pelabuhan tersebut," kata pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kecepatan proses sedimentasi ini, lanjutnya, sangat berpengaruh pada kinerja pelabuhan, karena target Pelabuhan Patimban adalah pelabuhan internasional yang mampu menampung 7 juta teus per tahun. Artinya, apabila dihitung harian, akan ada 21 kapal dengan kapasitas 1.000 teus atau kapasitas pelabuhannya adalah 21 ribu teus per hari.

"Sedangkan kapal kapasitas 1.000 teus itu, butuh kedalaman di atas 10 meter. Sementara, dengan laju endapan yang terjadi saat ini, menyebabkan kedalaman perairan di sekitar dermaga tinggal 7 meter saja. Untuk itu, perlu pengerukan, yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi pengelola pelabuhan. Ini biasanya akan dibebankan kepada konsumen pelayaran," ujarnya.

Dengan target 21 ribu teus per hari, panjang dermaga yang dibutuhkan adalah sekitar 4 kilometer, karena panjang kapal 1.000 teus adalah sekitar 200 meter per kapal. Sedangkan panjang dermaga Pelabuhan Patimban itu tidak lebih dari 800 meter.

"Pertanyaannya, bagaimana bisa menampung 21 ribu teus per hari, untuk target 7 juta teus per tahunnya," ujarnya.

Alasan kedua, lanjutnya, adalah Pelabuhan Patimban ini memiliki jarak cukup jauh dari pusat industri yang ada di Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Yaitu sekitar 124 kilometer untuk Bekasi dan Karawang dan 171 kilometer untuk Tangerang.

"Sehingga jarak tempuh dengan mobil biasa itu sekitar 3-4 jam dan jika menggunakan truk itu bisa lebih lama yaitu 3 jam, sehingga ongkos logistik akan lebih mahal," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208/pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156086/pelabuhan-O3gK_large.jpg
Pengusaha Buka Suara soal Macet Parah di Pelabuhan Ketapang Imbas 15 Kapal Dilarang Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153535/kapal_asdp-W7tk_large.jpg
Alur Pelabuhan Dikeruk, Penyeberangan Bengkulu-Enggano Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151264/pelabuhan-yctf_large.jpg
558 Ribu Tiket Terjual, Diskon Tarif Pelabuhan Tingkatkan Penyeberangan saat Libur Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151230/pelabuhan-kImL_large.jpg
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Kembali Beroperasi Kembali pada Awal Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151219/pelabuhan-Y0U6_large.jpg
Pelabuhan di Indonesia Jadi Etalase Ekonomi Perikanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement