JAKARTA- Adu kekayaan Presiden FIFA Gianni Infantino vs Shin Tae-yong, siapakah yang paling bombastis? Sebab, keduanya banyak dibicarakan usai pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain.

- Gianni Infantino

Sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Dunia, Gianni Infantino memiliki jumlah kekayaan yang fantastis. Pada 2021, gaji Gianni sebagai presiden FIFA adalah USD3,19 juta tau sekitar Rp49,34 miliar. Angka tersebut terus meningkat, hingga pada 2022 gaji Gianni telah mencapai USD3,8 juta atau setara dengan Rp58,9 miliar.

Di luar itu, Gianni memiliki kekayaan pribadi yang mendapat USD15 juta atau sekitar Rp232,5 miliar. Sumber ini diambil dari Sportsbrief, Jakarta.

Selain gaji yang sangat besar, Gianni juga mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, termasuk mobil, rumah, dan tunjangan bulanan sebesar USD2.040. Selain itu, ia menerima tambahan bonus tahunan sejak tahun 2017.

- Shin Tae-yong

Karier Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dimulai pada 1 Januari 2020 menggantikan Simon McMenemy. Awalnya, Shin ditawari kontrak selama 4 tahun oleh PSSI untuk mengasuh timnas U-19 dan juga senior.