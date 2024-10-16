Advertisement
HOME FINANCE

BRI Raih Penghargaan Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |14:35 WIB
BRI Raih Penghargaan Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024
Direktur Human Capital BRI Agus Winardono. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih penghargaan di bidang Human Capital (HC). Apresiasi diberikan kepada Direktur Human Capital BRI Agus Winardono sebagai Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Economic Review bekerja sama dengan NBO dan Thomas International, Perbanas Institute di ajang IHCA-Indonesia Human Capital Award-X-2024.

Aspek penilaian dilakukan terhadap kinerja Human Capital, Leaders Capabilities dan Impact terhadap komunitas dan pengembangan Human Capital di Indonesia.

Tak hanya itu, dilengkapi pula dengan survey 360 Thomas International dari UK yang memotret aspek Character, Competence dan Commitment dari Leadership Direktur Human Capital.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi pembuktian dan wujud nyata komitmen BRI menjadi Home to The Best Talent.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
