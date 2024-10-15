Advertisement
HOME FINANCE

AgenBRILink, Langkah Nyata BRI Ciptakan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:45 WIB
AgenBRILink, Langkah Nyata BRI Ciptakan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif
AgenBRILink, langkah nyata BRI ciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melalui inisiatif AgenBRILink, membuktikan perannya sebagai agen pembangunan khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

Melalui jaringan AgenBRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa keberadaan AgenBRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, namun menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI telah memiliki tak kurang dari 1 juta Agen BRILink yang tersebar di 62 ribu desa di seluruh Indonesia. Agen-agen ini berhasil mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.037 triliun.

Menurut Sunarso, volume transaksi dan pendapatan yang besar tersebut menarik dan mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadi AgenBRILink.

