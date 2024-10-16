Blusukan, Suswono Serahkan Gerobak Perindo ke UMKM Jakarta

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Jakarta Barat, menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan blusukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), di Rawa Buaya, Jakarta Barat.

Acara ini tidak hanya menandai kepedulian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga memperkuat tekad Partai Perindo dalam mendukung kemajuan ekonomi lokal.

Dalam acara bertajuk “Dengar Aspirasi RIDO: Diskusi UMKM dan Penyerahan Gerobak”, H. Dina Masyusin, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, mewakili jajaran partai dalam menyerahkan gerobak kepada pelaku UMKM setempat sebagai simbol dukungan konkret terhadap keberlanjutan usaha kecil.

Sebagai bagian dari kampanye RIDO, kegiatan ini melibatkan lebih dari 300 peserta dari kalangan UMKM dan masyarakat sekitar, yang hadir untuk menyampaikan aspirasi serta berbagi pengalaman terkait tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha.

"Kegiatan ini mencerminkan misi besar Partai Perindo dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Melalui kerjasama antara DPP, DPW, dan DPD, kami ingin memastikan bahwa kepemimpinan yang diusung Partai Perindo mampu memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro," ujar Bendahara Umum Perindo, Angkie Yusdistia.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono, turut berdialog dengan para pelaku UMKM dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan usaha kecil dalam mengatasi masalah ekonomi di Jakarta. Sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat, Mas Suswono berbaur dengan warga sambil memanggang sate, sebuah momen yang menggambarkan kepemimpinan yang melayani dan merakyat.