Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan, Suswono Serahkan Gerobak Perindo ke UMKM Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |17:50 WIB
Blusukan, Suswono Serahkan Gerobak Perindo ke UMKM Jakarta
Suswono Blusukan di Rawa Buaya, Jakarta Barat. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Jakarta Barat, menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan blusukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), di Rawa Buaya, Jakarta Barat.

Acara ini tidak hanya menandai kepedulian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga memperkuat tekad Partai Perindo dalam mendukung kemajuan ekonomi lokal.

Dalam acara bertajuk “Dengar Aspirasi RIDO: Diskusi UMKM dan Penyerahan Gerobak”, H. Dina Masyusin, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, mewakili jajaran partai dalam menyerahkan gerobak kepada pelaku UMKM setempat sebagai simbol dukungan konkret terhadap keberlanjutan usaha kecil.

Sebagai bagian dari kampanye RIDO, kegiatan ini melibatkan lebih dari 300 peserta dari kalangan UMKM dan masyarakat sekitar, yang hadir untuk menyampaikan aspirasi serta berbagi pengalaman terkait tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha.

"Kegiatan ini mencerminkan misi besar Partai Perindo dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Melalui kerjasama antara DPP, DPW, dan DPD, kami ingin memastikan bahwa kepemimpinan yang diusung Partai Perindo mampu memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro," ujar Bendahara Umum Perindo, Angkie Yusdistia.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono, turut berdialog dengan para pelaku UMKM dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan usaha kecil dalam mengatasi masalah ekonomi di Jakarta. Sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat, Mas Suswono berbaur dengan warga sambil memanggang sate, sebuah momen yang menggambarkan kepemimpinan yang melayani dan merakyat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546//dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178536//menteri_maman-J2LY_large.jpg
Menteri Maman Klarifikasi dan Minta Maaf Soal Produk Tiruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194//batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//hipmi-cOAV_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/2/3177983//alfamart_run-NJfr_large.jpeg
Catat Rekor MURI! Goodie Bag 40 Kg Alfamart Run Diboyong dari Senayan ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868//umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement