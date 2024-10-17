Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembekalan Calon Menteri Prabowo di Hambalang, Erick Thohir: Meraih Cita-Cita Kita

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |06:37 WIB
Pembekalan Calon Menteri Prabowo di Hambalang, Erick Thohir: Meraih Cita-Cita Kita
Erick Thohir Bagikan Momen Pembekalan Menteri Prabowo di Hambalang (Foto: Instagram Erick Thohir)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membagikan momen dirinya dan sejumlah tokoh yang mengikuti pembekalan sebagai calon menteri di Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pembekalan dipimpin langsung oleh Prabowo dan dilaksanakan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak Rabu pagi (16/10/2024).

Melalui akun Instagramnya, Erick membagikan foto dirinya dengan beberapa tokoh publik, dan politisi. Di antaranya, Politikus Golkar Nusron Wahid, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Meutya Viada Hafid.

Kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Maruarar Sirait hingga Maman Abdurrahman.

“Kolaborasi untuk meraih cita-cita kita bersama, Indonesia Maju," tulis Erick.

