HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikuti Pembekalan Calon Menteri, Agus Gumiwang Bocorkan Pesan Prabowo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:41 WIB
Ikuti Pembekalan Calon Menteri, Agus Gumiwang Bocorkan Pesan Prabowo
Menperin Agus Gumiwang Ikuti Pembekalan Calon Menteri Prabowo. (Foto: Okezone.com/Kemenperin)
A
A
A

JAKARTA - Agus Gumiwang Kartasasmita mengikuti pembekalan calon Menteri Prabowo Periode 2024-2029 di Hambalang, Jawa Barat. Dibahas terkait ketahanan pangan dan energi.

"Suasananya sangat hangat, kami sangat menghargai dan mengapresiasi Presiden terpilih yang menginisiasi acara ini. Tadi ada beberapa hal, misalnya ketika bicara ketahanan pangan dan energi," ujar Agus Gumiwang usai keluar dari Kediaman Prabowo di Hambalang, Rabu (16/10/2024).

Menurut AGK, ketahanan pangan dan energi akan menjadi fokus pekerjaan Pemerintahaan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini berkaitan erat dengan adanya isu-isu geopolitik yang bisa berdampak langsung di 2 sektor tersebut.

"Kita menjelaskan arahan dari Presiden terpilih Prabowo, yang intinya menyampaikan pemikiran dan arahan beliau terhadap apa yang harus dikerjakan kabinet kedepan," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memberi pembekalan secara khusus kepada sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri di kabinet pemerintahannya selama 2 hari, mulai 16 - 17 Oktober 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa acara pembekalan tersebut digelar di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sentul, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
