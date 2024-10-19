Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Sri Mulyani Jadi Menteri Lagi, Didampingi 3 Wamenkeu

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |10:02 WIB
4 Fakta Sri Mulyani Jadi Menteri Lagi, Didampingi 3 Wamenkeu
Sri Mulyani jadi menteri lagi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sri Mulyani digadang-gadang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani pun telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara pada 14 Oktober 2024.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut bahwa dirinya sudah berdiskusi cukup panjang dengan Prabowo mengenai prioritas-prioritas pemerintahan ke depan. Salah satu alasan Prabowo mengundang kembali Sri Mulyani di kabinetnya adalah karena mempertimbangkan pengalaman interaksi yang telah terjalin selama lima tahun terakhir.

Berikut ini adalah fakta-fakta Sri Mulyani dikabarkan menjadi menteri keuangan di era Prabowo yang dirangkum oleh Okezone, Sabtu (17/10/2024):

1. Sudah Diminta Prabowo

Sri Mulyani mengaku sudah diminta Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan Periode 2024-2029.

"Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali," ujar Sri Mulyani.

2. Diskusi Penerimaan Negara

Lewat pertemuannya dengan Prabowo itu, Sri Mulyani juga membahas terkait dengan pengelolaan penerimaan negara, baik dari sisi pajak, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), prioritas belanja negara, serta transfer dana ke daerah selama Prabowo menjabat sebagai Presiden.

Halaman:
1 2
