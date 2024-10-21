Prabowo Bakal Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Basuki saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, sekarang sedang diurus oleh pak Setneg. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," kata Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Basuki mengatakan salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu pak Prabowo, beliau menyampaikan, akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, dalam 2 kedepan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," tambah Basuki.