HOME FINANCE PROPERTY

Corporate Business Gathering Next Hotel Yogyakarta, Tawarkan Beragam Fasilitas Harga Terjangkau

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:03 WIB
Corporate Business Gathering Next Hotel Yogyakarta, Tawarkan Beragam Fasilitas Harga Terjangkau
Next Hotel Yogyakarta Gelar Corporate Business Gathering (Foto: Yohanes Demo)
A
A
A

YOGYAKARTA - Next Hotel Yogyakarta mengadakan corporate business gathering dengan mengundang ratusan pimpinan perusahaan dan instansi pada Kamis 17 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan beragam fasilitas hotel berbintang 4 di Yogyakarta ini.

General Manager Next Hotel Yogyakarta Hartoyo mengatakan, digelarnya gathering ini adalah untuk menyebarkan informasi terkait apa saja keunggulan yang dimiliki Next Hotel Yogyakarta.

"Konsepnya dengan gathering ini, kami ingin menawarkan paket bisnis. Karena Next Hotel sebagai salah satu hotel bintang empat di Yogyakarta memiliki fasilitas yang layak untuk digunakan sebagai tempat berkegiatan," ujarnya.

Dia menjelaskan, beragam fasilitas yang dimiliki Next Hotel Yogyakarta di antaranya ballroom berkapasitas 300 orang, memiliki 274 kamar empat tipe, kolam renang, area gym, kafe, resto, area parkir yang luas, dan masih banyak lagi.

"Tentunya dengan harga yang terjangkau. Kami menawarkan paket-paket dimulai dari harga Rp150 ribu per pax dan kamar empat tipe dimulai dari harga Rp1 juta," ucapnya.

Menurutnya, dengan fasilitas lengkap yang dimiliki, Next Hotel Yogyakarta cocok dijadikan tempat berkegiatan baik acara-acara korporasi maupun instansi pemerintahan.

"Kalau ada yang akan mengadakan event-event, kami siap memberikan pelayanan maksimal dengan harga terjangkau," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

