Kepengurusan Kadin Diumumkan, Anindya Bakrie: 70% Pengurus Lama

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan struktur organisasi baru di bawah Ketua Umum Anindya Bakrie. Sejumlah tokoh politik, pengusaha ulung, hingga selebriti turut jadi bagian organisasi pengusaha tersebut.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan, 70% pengurus lama, alias di bawah Ketua Umum Arsjad Rasjid sudah ikut bergabung dalam struktur kepengurusan yang baru. Sedangkan sisanya dianggap tinggal menunggu waktu saja.

"Pengurus lama sudah ada 70% yang sudah bergabung, sisanya tinggal menunggu waktu," kata Anindya, di Menara Kadin, Kamis (24/10/2024).

Beberapa tokoh politik yang ikut masuk dalam struktur organisasi yang baru ini, mulai dari Mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Abu Rizal Bakrie, hingga adik Kandung Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Sosok selebriti tanah air seperti Rafi Ahmad juga ikut menjadi bagian dari kepengurusan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu. Nama lain yang juga tidak familar adalah mantan pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida, Otto Hasibuan.

"Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Bapak Presiden," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Berikut daftar pengurus Kadin Indonesia dibawah Ketua Umum Anindya Bakrie:

Dewan Kehormatan Kadin Indonesia

- Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:

- Aburizal Bakrie

- Mohammad S. Hidayat

- Suryo Bambang Sulistio

- Adi Putra Tahir

Dewan Penasihat:

- Ketua: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua

- Sharif Cicip Sutardjo

- Edhie Baskoro Yudhoyono

- Wishnu Wardhana

Dewan Usaha

Ketua: Chairul Tanjung

Wakil Ketua:

- Abdul Latif

- Fuad Hasan

Dewan Pertimbangan

Ketua: Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia:

- Anindya Bakrie

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah

- WKU I Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

- WKU II Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

WKU III Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

- WKU IV Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

- WKU V Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono

- WKU VI Bidang Penyelenggara Acara: Ria

Wakil Ketua Umum Wilayah

- WKU Bidang Sumatra 1: Ivan Batubara

- WKU Bidang Sumatra 2: John Keneddy Aritonang

- WKU Wilayah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

- WKU Wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman

- WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara: Amirullah Abbas

- WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

- WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

- WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

- WKU Wilayah Papua: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

- WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

- WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

- WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

- WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

- WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

- WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani

- WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono

- WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar

- WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng

- WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan

- WKU Bidang Vokasi: TBD