Daftar Lengkap Pengurus Kadin Era Anindya Bakrie, Berikut Susunannya

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan sejumlah nama yang masuk jajaran pengurus.

Adapun nama-nama yang masuk dalam daftar pengurus antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai Dewan Kehormatan, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto dan Ari Putra Tahir sebagai anggota Dewan Kehormatan.

Selanjutnya, Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat, serta Sharif Cicip Sutardjo dan Wishnu Wardhana sebagai wakilnya. Tak hanya itu, terdapat juga nama Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha.

"Susunan pengurus tambahan diselesaikan tadi jam 3 pagi," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa, dikutip dari Antara, Kamis (24/10/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Anindya Bakrie mengatakan ingin melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Desember 2024.

Setelah Kadin mendapatkan daftar lengkap kepengurusan periode 2024-2029, kata Anindya, maka pihaknya akan segera melakukan Rapimnas. Namun demikian, ia ingin terlebih dahulu dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

"1 Desember melaksanakan Rapimnas, kami berharap seluruh komponen Kadin, baik Kadin Provinsi, kabupaten dan kota bisa hadir," ujar Anindya.

Berikut daftar lengkap susunan pengurus Kadin yang baru:

Dewan Kehormatan Kadin Indonesia

- Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:

- Aburizal Bakrie

- Mohammad S. Hidayat

- Suryo Bambang Sulistio

- Adi Putra Tahir

Dewan Penasihat:

- Ketua: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua

- Sharif Cicip Sutardjo

- Edhie Baskoro Yudhoyono

- Wishnu Wardhana

Dewan Usaha

Ketua: Chairul Tanjung

Wakil Ketua:

- Abdul Latif

- Fuad Hasan

Dewan Pertimbangan

Ketua: Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia:

- Anindya Bakrie

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah

- WKU I Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

- WKU II Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

WKU III Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

- WKU IV Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

- WKU V Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono

- WKU VI Bidang Penyelenggara Acara: Ria

Wakil Ketua Umum Wilayah

- WKU Bidang Sumatra 1: Ivan Batubara

- WKU Bidang Sumatra 2: John Keneddy Aritonang

- WKU Wilayah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

- WKU Wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman

- WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara: Amirullah Abbas

- WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

- WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

- WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

- WKU Wilayah Papua: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

- WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

- WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

- WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

- WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

- WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

- WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani

- WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono

- WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar

- WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng

- WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan

- WKU Bidang Vokasi: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

- WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto

- WKU Bidang Pertanian: TBD

- WKU Bidang Peternakan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James Riady

- WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury

- WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

- WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto

- WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

- WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

- WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Djusman

- WKU Bidang Perhubungan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup

- Bobby Gafur Umar

- WKU Bidang Investasi: Eka Satria

- WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

- WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

- WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo