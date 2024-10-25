Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |20:29 WIB
Adu Kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan
Harta Kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Sri Mulyani vs Veronica Tan. Harta kekayaan mereka kini menjadi sorotan publik, karena Sri Mulyani kini kembali menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih dan Veronica Tan yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Mereka sudah lama berkecimpung di dunia politik. Hal tersebut membuat netizen mulai membandingkan rekam jejak serta kekayaan yang dimiliki keduanya. Lalu siapa di antara mereka yang memiliki harta kekayaan lebih banyak?

Berikut pembahasannya yang dirangkum oleh Okezone, Jumat (25/10/2024):

Sri Mulyani

Sri Mulyani kembali menjabat menjadi Menteri Keuangan setelah berakhir di masa pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2024. Menarik untuk diketahui, harta kekayaan Sri Mulyani berasal dari 9 tahun menjabat menjadi Menteri Keuangan.

Sri Mulyani melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pada tahun 2016 harta kekayaannya mencapai Rp45,89 miliar. Kemudian pada 2017 harta Sri Mulyani mengalami penurunan menjadi Rp45,43 miliar.

Pada tahun 2018 Sri Mulyani mengalami peningkatan menjadi Rp46,60 milar, kemudian meningkat lagi menjadi Rp47,53 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kekayaannya mencapai Rp53,31 miliar, dan selanjutnya naik menjadi Rp58,04 miliar pada tahun 2021.

Halaman:
1 2
