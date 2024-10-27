Pramono Janji Benahi Pasar Tanah Abang Agar Jadi Pusat Grosir Nomor 1 di Asia Tenggara

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan membenahi Pasar Tanah Abang agar nantinya menjadi pusat grosis nomor 1 di Asia Tenggara.

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024). Dia mengatakan, saat ini persoalan paling pokok Tanah Abang perlu dibantu dari sisi promosi hingga permodalan.

“Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan kemudahan untuk masuk,” kata Pramono Anung.

Pramono pun berjanji akan membenahi Pasar Tanah Abang agar nantinya bisa menjadi pusat grosis nomor 1 di Asia Tenggara.

“Yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir Internasional nomor 1 di Asia Tenggara dan itu akan kami lakukan dan kami sudah berdialog berbicara dengan mereka dari hati ke hati. Dan kami akan melakukan apa yang akan kamu lakukan di Tanah Abang,” ujar dia.