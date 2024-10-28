Segini Kekayaan Astrid Kuya yang Soroti Anggaran Laptop Rp23 Juta dan Pagar Rp1,4 Miliar di DKI

JAKARTA - Harta kekayaan Astrid Kuya menjadi sorotan. Pasalnya, dia belum lama ini menyoroti anggaran laptop yang mencapai Rp23 juta/unit dan pagar yang mencapai Rp1,4 miliar di Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini secara tegas mengkritik pembengkakan anggaran di Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu.

"Kalau di Power Point lama itu dijelaskan ada pemagaran 1 SD dan 1 SMP itu sebesar Rp 1.454.403.310,57 miliar. Saya mau tanya, itu dua sekolah itu sebesar apa ya? Pemagarannya? Sampai membutuhkan Rp 700 juta 1 sekolah. Hampir Rp 1,5 miliar," kata Astrid Kuya dalam potongan video yang diunggah dalam akun @fraksipanjakarta.

"Dan menyediakan laptop 129 unit untuk SD di Sudin. Kalau dihitung 1 anak dapat laptop Rp 23 juta. Apakah itu Rp 23 juta untuk anak SD? Kemarin saya baru beli laptop harganya Rp 7-10 juta saja," sambungnya.

Aksi Astrid Kuya membongkar pembengkakan anggaran ini pun seketika menjadi viral. Sebab, dirinya merupakan wakil rakyat yang baru saja menjabat. Dirinya berhasil masuk ke kursi DPRD DKI Jakarta setelah menang di Pemilu 2024 sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).

BACA JUGA: Astrid Kuya Terharu Lihat Putrinya Jadi Pelayan Restoran di Amerika

Akibat hal ini masyarakat pun penasaran dengan siapa sosok Astrid Kuya. Termasuk pula tentang harta kekayaannya.

Menilik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Astrid Margaretha atau yang lebih dikenal dengan nama Astrid Kuya belum melaporkan harta kekayaannya sejak dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Agustus lalu.