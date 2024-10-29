Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Besarnya Kekayaan Tom Lembong yang Jadi Tersangka Korupsi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |22:20 WIB
Intip Besarnya Kekayaan Tom Lembong yang Jadi Tersangka Korupsi
Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula. Diketahui sebelum menjadi Kepala BKPM, Tom sapaan akrabnya pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019, Thomas Lembong memiliki harta kekayaan sebesar Rp101,4 miliar.

Sebelum masuk dalam pemerintahan, Thomas Lembong atau berpengalaman bekerja di perusahaan dalam maupun luar negeri.

Seperti pada 1994, dia bekerja di Morgan Stanley and Company sebagai Sales and Trading Associate. Pria lulusan Havard University ini juga bekerja di Morgan Stanley Divisi Equitas (Singapura).

Tak hanya itu, dia memiliki pengalaman menjabat sebagai Senior Manager di Departemen Corporate Finance Makindo, dan Investment Banker dari Deutsche Securities Indonesia.

Awal karier di pemerintahan adalah ketika Tom Lembong menjabat Division Head dan Senior Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN). Sebelum akhirnya dia kembali bekerja di Morgan Stanley dan perusahaan swasta lainnya yaitu Deutsche Bank.

Pendiri Perusahaan Investasi

Setelah ke luar dari BPPN, Tom Lembong juga membangun perusahaannya sendiri. Dia mendirikan Farindo Investment melalui proyek kerja sama antara Djarum dan Farallon Capital.

Halaman:
1 2
