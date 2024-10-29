Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengeboran Sumur Migas Ilegal Bikin Negara Rugi!

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |22:59 WIB
Pengeboran Sumur Migas Ilegal Bikin Negara Rugi!
Maraknya Bos Sumur Migas Ilegal di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA – Pengeboran sumur minyak secara ilegal alias illegal drilling menggunakan sumur aset negara yang sebelumnya telah dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun pengeboran sumur baru masih marak terjadi di Indonesia. Aktivitas terlarang yang menimbulkan kehilangan pendapatan negara ini harus segera dibereskan pemerintahan Presiden Prabowo.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal mengungkapkan, aktivitas illegal drilling sampai saat ini belum menunjukan adanya pengurangan aktivitas. Malahan aktivitas ini semakin terus bertambah.

Dia mengatakan, aktvitas ilegal sangat memberikan dampak yang luas, mulai kerugian ekonomi, adanya korban jiwa serta kerusakan lingkungan.

“Pengeboran migas ilegal ini masih banyak dan merajalela, dan tidak berkurang saya melihat. Dan pasti setiap tahun ada kecelakaan dan selalu ada yang meninggal setiap tahun. Kalo saya bilang itu ini sama dengan narkoba. Karena ini membuat celaka bagi masyarakat,” katanya.

Dari dampak negatif yang lebih banyak ditimbulkan dari aktivitas tersebut, Moshe meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kegiatan illegal drilling tersebut. Moshe mengatakan penindakan tidak hanya dilakukan kepada penambangannya saja, tetapi juga kepada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, misalnya pembeli, investor dan sebagainya.

“Ini harus menjadi konsentrasi pemerintah. Ini menyangkut dengan penegak hukum, karena ini berkaitan dengan istilahnya bekingan ya, karena ini ada pembiaran, dan ini mesti ditangkap. Dan penangkapan ini bukan hanya terhadap mereka yang mengebor tapi juga mendanai yang menjaga aktivitas ilegal dan pembelinya yang harus di tangkap," tegasnya.

Halaman:
1 2
