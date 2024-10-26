Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, Industri Migas Dukung Hilirisasi Nikel

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |09:26 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, Industri Migas Dukung Hilirisasi Nikel
Industri Migas Siap Dukung Hilirisasi Nikel
A
A
A

JAKARTA – Keterlibatan peran industri minyak dan gas (migas) dalam mendukung kebijakan hilirisasi nikel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun depan.

“Pasokan gas bumi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi bagi industri hilirisasi nikel akan mendukung kebijakan hilirisasi nikel nasional ke depan,” kata Vice President PetroChina Internasional Jabung Ltd. Gusminar yang menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Menurut Gusminar, saat ini kebutuhan listrik yang paling besar di Sulawesi dipergunakan untuk smelter hingga tahun 2030 mencapai 11.139 megawatt (MW). Sesuai dengan kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah terlihat telah mengupayakan untuk penyediaan energi bersih dengan menggunakan natural gas dengan kebutuhan sebesar ± 2.500 MMSCFD yang tersedia di daerah tersebut maupun dari daerah lain yang di distribusikan dalam bentuk pipanisasi atau LNG sebagai bagian dari komitment transisi ke energi bersih.

“Dengan adanya konfirmasi pasokan gas ini, di harapkan akan mendukung hilirisasi nikel terutama dalam menjamin kebutuhan listrik di smelter-smelter tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, berdasarkan statistik ketersediaan cadangan Gas Indonesia terbukti (P1) sebesar 35,30 TSCF dari total potensi sebesar 54.76 TSCF yang tersebar di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Dari data yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, realisasi penyaluran gas bumi domestik 2023 sebesar 3.745 BBTUD dari total produksi gas sebesar 6.637 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi paling besar untuk industri sebesar 1.515,8 BBTUD (40,5%).

“Secara bertahap, pemerintah sendiri telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Jadi kita optimistis hilirisasi nikel nasional dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono mengatakan, pasokan gas dan energi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan industri hilir nikel ke depannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180087//kilang-Gj26_large.jpg
Risiko Tinggi, Budaya Keselamatan Harus Jadi Identitas Pekerja Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177368//kelapa-g3DM_large.jpg
Dua Investor Raksasa Lirik Hilirisasi Kelapa di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327//hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176878//hilirisasi-1oEX_large.jpg
Hilirisasi Tambang Nikel Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176659//nikel-3paS_large.png
Dari 4.500 Izin Tambang, Hanya 10% Perusahaan yang Paham ESG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175998//prabowo-Hus9_large.jpg
3 Fakta Smelter Hasil Korupsi Rp300 Triliun hingga Prabowo Tak Tinggal Diam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement