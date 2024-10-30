Ternyata Ini Pekerjaan Franciska Wihardja Istri Tom Lembong yang Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Franciska Wihardja istri Tom Lembong yang jadi tersangka korupsi impor gula. Nama Franciska Wihardja menjadi sorotan. Hal ini adalah buntut dari penetapan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan jika tersangka kasus ini salah satunya adalah Tom Lembong yang menjadi Menteri Perdagangan periode 2015-2016.

"Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," ujar Abdul Qohar dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (30/10/2024).

Dalam kasus tersebut, Tom Lembong secara jelas mengizinkan pihak swasta untuk untuk melakukan impor gula. Padahal, sesuai keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2014, yang diizinkan untuk melakukan impor gula hanyalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ditetapkannya Co-Captain tim sukses pemenangan Anies Baswedan di Pemilu Presiden 2024 ini membuat orang-orang terdekatnya ikut tersorot. Salah satunya adalah sang istri yang bernama Franciska Wihardja.

Diketahui, Franciska Wihardja merupakan putri dari seorang CEO di PT Duta Abadi Primantara. Dirinya dipersunting oleh Tom Lembong pada tahun 2002 silam. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak.

Tidak banyak informasi seputar Franciska Wihardja. Namun dikabarkan, istri mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo itu merupakan lulusan jurusan teknik kimia tahun 1995 dari Tufts University, Amerika Serikat.