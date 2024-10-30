Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Ayah Tom Lembong yang Mampu Jadi Dokter Saat Teman-temannya Cuma Lulusan SD

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:17 WIB
Mengenal Ayah Tom Lembong yang Mampu Jadi Dokter Saat Teman-temannya Cuma Lulusan SD
Mengenal Ayah Tom Lembong yang Mampu Jadi Dokter Saat Teman-temannya Cuma Lulusan SD. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Mengenal ayah Tom Lembong yang mampu jadi dokter saat teman-temannya cuma lulusan SD. Dia adalah sosok Yohanes Lembong.

Ayah Tom Lembong ini merupakan tokoh terkenal yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dirinya berhasil meniti karier sebagai dokter ahli meskipun rekan-rekannya kala itu hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar (SD).

Di tengah keterbatasan pendidikan di masa itu, Yohanes Lembong berhasil lulus dari Universitas Indonesia (UI) dan menjadi dokter spesialis jantung dan THT.

Selain sebagai lulusan kedokteran UI, Yohanes Lembong juga dikabarkan memiliki gelar doktor dalam bidang radiologi. Keluarga Tom Lembong memang dikenal memiliki kontribusi penting dalam dunia kesehatan dan farmasi di Indonesia. Tom sendiri adalah anak pasangan Yohanes Lembong yang berasal dari Manado dan Yetty Lembong asal Tuban, Jawa Timur.

Di bidang farmasi, paman Tom, Eddie Lembong, juga seorang figur berpengaruh. Ia mendirikan PT Pharos Indonesia, salah satu perusahaan farmasi besar di Indonesia, dan mengembangkan jaringan apotek Century sejak 1993. PT Pharos Indonesia bahkan telah berkembang menjadi kelompok usaha Pharos Group, yang mencakup berbagai bidang usaha kesehatan.

