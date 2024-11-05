MNC Life-Klinik Insta Beauty Center Jalin Kolaborasi Tingkatkan Perlindungan Pasien

JAKARTA - PT MNC Life Assurance atau MNC Life mengumumkan kerjasama dengan Klinik Insta Beauty Center, yang dikenal sebagai Best Face Contouring Clinic in Town.

Melalui kolaborasi ini, MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada seluruh pasien Klinik Insta Beauty Center.

Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para pelanggan.

Dalam kerjasama ini, setiap pasien yang melakukan perawatan di Klinik Insta Beauty Center akan mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri dari MNC Life.

“Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Klinik Insta Beauty Center. Kerja sama ini merupakan langkah nyata MNC Life dalam memberikan perlindungan terbaik kepada nasabah, khususnya bagi mereka yang peduli akan kesehatan dan kecantikan,” kata Risye di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Perlindungan ini mencakup risiko kecelakaan yang mungkin terjadi, ujar Risya, sehingga pasien dapat lebih tenang selama menjalani perawatan kecantikan.

Ini akan berlaku secara otomatis bagi seluruh pasien yang menjalani perawatan di Klinik Insta Beauty Center tanpa biaya tambahan.