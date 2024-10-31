MNC Life Dapat Penghargaan Indonesia Best Insurance Awards 2024

JAKARTA – PT MNC Life Assurance atau MNC Life meraih penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2024 yang digelar Warta Ekonomi dalam kategori “Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Total Aset di Bawah 1 Triliun.”

Direktur Utama PT MNC Life Assurance, Risye Dillianti mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti atas dedikasi MNC Life dalam menciptakan nilai tambah melalui produk asuransi jiwa yang relevan dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, tetapi juga bukti bahwa komitmen MNC Life dalam memberikan pelayanan terbaik diapresiasi,” kata Risye di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Apresiasi ini, terang Risye menegaskan keberhasilan MNC Life dalam menciptakan berbagai layanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis.

MNC Life, yang notabene anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), merupakan perusahaan asuransi jiwa yang telah berkomitmen memberikan perlindungan finansial dan mendukung perkembangan sosial di Indonesia.