Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Dapat Penghargaan Indonesia Best Insurance Awards 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:03 WIB
MNC Life Dapat Penghargaan Indonesia Best Insurance Awards 2024
MNC Life Raih Penghargaan Indonesia Best Insurance Award 2024. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Life Assurance atau MNC Life meraih penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2024 yang digelar Warta Ekonomi dalam kategori “Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Total Aset di Bawah 1 Triliun.”

Direktur Utama PT MNC Life Assurance, Risye Dillianti mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti atas dedikasi MNC Life dalam menciptakan nilai tambah melalui produk asuransi jiwa yang relevan dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, tetapi juga bukti bahwa komitmen MNC Life dalam memberikan pelayanan terbaik diapresiasi,” kata Risye di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Apresiasi ini, terang Risye menegaskan keberhasilan MNC Life dalam menciptakan berbagai layanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis.

MNC Life, yang notabene anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), merupakan perusahaan asuransi jiwa yang telah berkomitmen memberikan perlindungan finansial dan mendukung perkembangan sosial di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886/mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement