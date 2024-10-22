Kinerja Sangat Baik, Jadi Alasan MNC Life Raih Penghargaan di Ajang The Finance Executive Forum 2024

JAKARTA - MNC Life berhasil meraih penghargaan "Sangat Bagus" dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto Rp250 miliar hingga Rp1 triliun di ajang The Finance Executive Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024.

Menurut Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto, penghargaan ini diberikan atas prestasi MNC Life yang berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik dan inovasi dalam bisnis asuransi.

"MNC Life telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mengembangkan layanan asuransi jiwa. Penghargaan ini adalah pengakuan atas komitmen perusahaan dalam inovasi dan kepuasan nasabah," kata Eko, Selasa (22/10/2024).

Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menyatakan, MNC Life berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan asuransi jiwa terdepan di Indonesia dengan menghadirkan produk yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para nasabah.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi MNC Life untuk berkontribusi lebih besar dalam pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim MNC Life dan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)