HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasabah Dapat Banyak Manfaat dari Kerjasama MNC Life dan Bank Dassa

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:47 WIB
Nasabah Dapat Banyak Manfaat dari Kerjasama MNC Life dan Bank Dassa
MNC Life Jalin Kerjasama dengan Bank Dassa. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Dassa menjalin kerjasama dengan PT MNC Life Assurance, anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), hari ini. Kolaborasi ini dijalin untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada nasabah.

Direktur Utama Bank Dassa Pahala David mengatakan, perlindungan diberikan dalam bentuk jaminan pelunasan sisa kredit apabila nasabah meninggal dunia atau mengalami cacat tetap sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi.

Dia menambahkan, kemitraan dengan MNC Life memberikan nilai tambah bagi nasabah Bank Dassa.

Menurutnya, program ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh dan mendukung kebutuhan nasabah dalam jangka panjang.

"Salah satu visi misi kami adalah kita sangat fokus pada pembiayaan umkm. Jadi sangat tepat bahwa kita harus berpartnership dengan perusahaan asuransi, khususnya di MNC. Kenapa MNC Life? Saya rasa MNC salah satu perusahaan yang cukup senior, yang tidak asing lagi dengan masyarakat. Kami berharap ini menjadi pondasi, yang bukan hanya bagi nasabah saja yang tercover tapi kita juga aman secara menjalankan bisnis," katanya, Senin (14/10/2024).

Dalam momen yang sama, Direktur Utama PT MNC Life Assurance, Risye Dillianti mengatakan, MNC Life terus melakukannya kolaborasi dan sinergi dengan partner-partner yang bisa bertumbuh bersama. Ia yakin kerja sama dengan Bank Dassa kali ini bisa membuahkan manfaat bagi masyarakat dan juga kedua belah pihak.

"MNC Life terus melakukannya kolaborasi, sinergi dengan partner-partner yang kami anggap memang bisa bertumbuh bersama dengan kami. Kali ini kita bekerjasama dengan Bank Dassa, kami yakin kerja sama ini akan membuahkan manfaat, bagi tidak hanya masyarakat tapi juga untuk kedua belah pihak," kata Risye.

Halaman:
1 2
